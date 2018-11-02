Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı

Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının satılık bilgileri olduğunu söyleyen bilgisayar korsanları 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı.

Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor.

Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı.

Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da

BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor.

Ancak ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.

Bir hesap 10 sent

Bilgisayar korsanları her bir hesabın 10 sent'e satılık olduğuna dair bir ilan yayımladı. Ancak bu ilan daha sonra internetten kaldırıldı.

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, tarayıcı şirketleriyle bağlantıya geçerek zararlı olduğu ortaya çıkan uzantıların indirilmesinin engellenmesini istediklerini açıkladı.

Rosen, Facebook kullanıcılarının bilgilerini yayımlayan sitenin kapatılması için polis ve yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bazı Facebook hesaplarının sızdırıldığı Eylül'de FBSaler adlı bir kullanıcının mesajıyla ortaya çıkmıştı.

Bu kullanıcı, bir internet forumunda "Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini satıyoruz. Veri tabanımızda 120 milyon hesap var" demişti.

Siber güvenlik şirketi Digital Shadows, BBC adına yaptığı incelemede bilgisayar korsanlarının internette yayımladıkları profillerin 81 binden fazlasının özel mesajlar içerdiğini teyit etti.

"Mesajlar gerçek"

BBC Rusça Servisi mesajları internete yüklenen 5 Facebook kullanıcısıyla görüştü.

Bu kullanıcılar, mesajların kendilerine ait olduğunu söylediler. Mesajlardan bazılarında bir kişinin tatil fotoğrafları ve iki sevgili arasında geçen konuşmalar da var.

Verileri yayımlayan sitelerden birinin Saint Petersburg merkezli olduğu belirtiliyor. Sitenin IP adresinin siber suç izleme listesinde olduğu söyleniyor. Bu adresin bilgisayar korsanlarının kullanıcıların şifrelerini ele geçirmesini sağlayan LokiBot Trojan virüsünü yaymak için kullanıldığı belirtiliyor.