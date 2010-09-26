Bilgisayar kırışıklığa neden oluyor

T24 - İngiltere’nin önde gelen plastik cerrahlarından Michael Prager, son zamanlarda kadınların muzdarip olduğu bir durumu açıkladı.



Prager, “bilgisayar suratı” adını verdiği yeni tanıyı, uzun saatler boyunca bilgisayar karşısında oturmanın sonucu olarak kadınlarda “gıdıda sarkma, boyunda çizgiler ve göz ve alın çevresinde kırışıklıklar” olarak açıkladı. Cerrah, zaman zaman ekrandan uzaklaşmayı ve arada sırada tavana bakılmasını önerdi. Prager, boyun kaslarının çalıştırılması gerektiğini de ifade etti.