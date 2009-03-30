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Sağlık

Bilgisayar karşısında bronzlaşın

Solaryum için uyardılar: ''Aptal olmayın, UV ışınları öldürebilir''

30 Mart 2009 03:00

Uzmanlar solaryum için uyardılar: ''Aptal olmayın, UV ışınları öldürebilir''

İngiltere'de solaryum cihazlarının tehlikesine dikkat çekmek isteyen vakıf tarafından ''bilgisayar ekranı karşısında internet üzerinden bronzlaşın'' sloganıyla kurulan sitenin 2 ayda 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildiği açıklandı.

''Computertan.com'' adlı internet sitesinin, merkezi Nottingham'da bulunan ve kamuoyunu cilt kanseriyle ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan ''Sckin'' adlı vakıf tarafından oluşturulduğu belirtildi.

İnternet sitesinin tanıtımı sırasında kullanıcılara, bilgisayarlarına bir yazılım indirdiklerinde ekranın solaryum cihazlarında kullanılan ultraviyole ışınları yayacağı söylendi. Programı indiren kullanıcıların karşısına, UV ışınlarının oluşturduğu riskle ilgili uyarılar çıkıyor.

Skcin sözcüsü, "Yürüttüğümüz kampanyanın toplumu cilt kanseri konusunda bilgilendireceğine inanıyoruz'' dedi.

Kullanıcının ''beş dakikalık bedava solaryum seansı'' kutusunu tıkladıktan sonra ekranda uyarı mesajlarının belirdiği ve ''Aptal olmayın, UV ışınları öldürebilir'' cümlesinin görüldüğü, bu cümleye cilt kanseri olan hastaların görüntülerin eşlik ettiği kaydedildi.

(AA)

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