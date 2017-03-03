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BBC Türkçe

Bilgisayar ilk kez pokerde insanı yendi

Science dergisinin haberine göre, bilgisayar ve poker oyuncuları 4 hafta boyunca 3 bin el poker oynadı. Bilgisayar programı, Uluslararası Poker Federasyonu'nun seçtiği 11 profesyonel oyuncuyu yendi.

03 Mart 2017 07:39

Science dergisinin haberine göre, bilgisayar ve poker oyuncuları 4 hafta boyunca 3 bin el poker oynadı. Uluslararası Pokes Federasyonu'nun seçtiği 11 profesyonel oyuncuların hepsi bir bilgisayara karşı kaybetti.

Uluslararası Poker Federasyonu'nun seçtiği 11 profesyonel oyuncu, tek bir bilgisayara karşı kaybetti.

Science dergisinin haberine göre, bilgisayar ve poker oyuncuları 4 hafta boyunca 3 bin el poker oynadı.

Dergi, bilgisayarın günümüzün en popüler poker oyunu olan Texas Hold'em'de insanlara karşı kazanması yapay zeka araştırmalarında bir adım ileri gidildiği yorumunu yaptı.

DeepStack bilgisayar programı, Kanada'daki Alberta Üniversitesi ve Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortak çalışmasının ürünü.

Programın 'tam bilgiyle oynanan oyunlarla Go ve satranç gibi eksik bilgiyle oynanan oyunlar arasında köprü kurarak pokerde kazandığı' belirtildi. Bunu yaparken de DeepStack, her karar öncesinde stratejisini gözden geçirdiğini ve böylece 'hiyerarşik bir otomatik öğrenme biçimi' geliştirdi.

Oyun teorisinde 'eksik bilgiye dayalı' dinamik oyunlar, bir oyuncu diğer oyuncuların hamlelerini bilmediğinden muhakeme yeteneği gerektiriyor.

Alberta Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Bowling, "Poker yapay zeka için uzun süredir zorlu bir problemdi" derken bu oyundaki 'eksik bilgiye dayalı yapıyı', "Oyuncular oyun sırasında aynı perspektif ve bilgiye sahip olmuyorlar" ifadeleriyle anlattı.

DeepStack, oyunun geneli hakkında hesaplama yapmıyor, her durum için doğru stratejiyi belirliyor.

Prof. Dr. Bowling "Her durumu değerlendirmeyi öğrenmesi için sistemi eğittik" derken, "Her bir durum mini bir poker oyunu gibi. Tek bir poker oyununu çözmek yerine, program bu mini poker oyunlarının milyonlarcasını çözüyor. Ve bunlrın her biri programın poker oyunun oynanışıyla ilgili önsezilerini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Programın tüm karmaşıklığına rağmen düşünme süresi ortalama 3 saniye sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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