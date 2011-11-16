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Ekonomi

Bilgisayar fiyatları artabilir!

Dell Tayland'daki sel yüzünden fabrikaların kapanması ve sabit disk fiyatlarının artması nedeniyle bilgisayar...

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Dell Tayland'daki sel yüzünden fabrikaların kapanması ve sabit disk fiyatlarının artması nedeniyle bilgisayar fiyatlarının artabileceğini açıkladı.

Amerikalı bilgisayar şirketi Dell, üçüncü çeyrekte karını geçen yıl aynı çeyreğe göre yüzde 9 artırdı ancak şirket Tayland'da meydana gelen selin bu ülkedeki sabit disk üretimini olumsuz etkilemesinin bu yıl gelirlerini etkileyeceğini kaydetti.

Şirketin finans direktörü Brian Gladden, Tayland'daki selin, şirketin ''yüksek gelirli müşterilere ve ürünlere'' öncelik vermesi gerektiği anlamına geldiğini açıkladı.

Gladden, sel yüzünden fabrikaların kapanması ve sabit disk fiyatlarının artması nedeniyle bilgisayar fiyatlarını artırabilecekleri uyarısında bulundu.



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