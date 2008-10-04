Bilgisayar da katlanıp cebe girecek

Japon ve Alman bilim adamlarının geliştirdiği katlanabilir televizyon ekranı teknolojisiyle, bilgisayarlar yakında katlanıp cebe konulabilecek.



Japon elektronik devi Sony ile Almanya'nın Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacıların tanıttığı katlanabilir ekran konseptinden, bilgisayarların yanı sıra televizyonlar ve elektronik posterler için de kullanılabilecek teknolojiden ayrıca, okuyucuların kolay taşınabilir görüntü cihazlarına günlük haberleri indirmeleri sağlayacak görüntülü elektronik gazete için yararlanılması düşünülüyor.



"Hantal televizyon ekranlarının, hacimli laptopların ve hareketsiz görüntü posterlerinin geçmişte kaldığına" inanan bilim adamları, tamamen organik, esnek ve saydam ekranların son derece düşük enerji tükettiğine dikkat çekiyor.



Sınırsız görüş açısı ve yüksek verimliliğe sahip katlanabilir ekran teknolojisi arkadan ışıklandırmaya gerek duymuyor ve LCD ekranlardan 10 kat daha hızlı yanıt vererek, görüntüyü bulanıklaşmadan gösteriyor. Saydamlığı sayesinde, katmanlarına bazı üç boyut efektlerinin yüklenebileceği düşünülüyor.



"Minority Report" filmindeki gibi hareketli görüntü posterlerini mümkün kılabilecek teknolojinin, örneğin tahıl gevreği kutusunda "konuşan görüntü" olarak kullanılabilmesi öngörülüyor.



Japon ve Alman bilim adamlarının, önceki katlanabilir ekran çalışmalarında karşılaştıkları ölçü ve çözünürlük ile ekran katlandığında görüntünün etkilenmesi sorunlarını aştıkları görülüyor.



Sony, bu teknolojiyi ilk kez iki yıl önce tanıtmıştı.

