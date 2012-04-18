Bilgisayar çocukları daha zeki yapmıyormuş!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’na gelen Gazi Üniversitesi Nöropsikyatri Merkezi’nden, Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay, bilgisayar kullanan çocukların daha zeki olacaklarına ilişkin genel kanaati yıkacak bilgiler verdi. Bolay, “Sürekli veri bombardımanı insanı zeki yapmaz. Verinin içselleştirilip o bireyin zihin süzgeçlerinden geçip özgün bilgiye dönüşmesi gerekir.” dedi.

Prof. Dr. Bolay’ın sunumu, bilgisayar ve internet konusunda toplumun ve anne-babaların doğru bildiği yanlışları ortaya çıkardı. “Bilgi ve iletişim çağında zihin dönüşümü” konularında bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bolay; “Çocuklara aklını kullanabilsin diye eğitim verildiğini ancak internet bağımlılığının çocukta bunun tam tersi bir etki bıraktığını” söyledi.

Beynin algı ve çalışma sistemi ile ilgili özet bilgiler veren Bolay, aşırı bilgisayar-internet kullanımı ve televizyon izlemenin özellikle çocukların beyinsel gelişiminde ve psikolojilerinde nasıl bir etki bıraktığını anlattı.

Bilişim ve internet bağımlısı çocuklarla ilgili notları şöyle:

-Sürekli veri bombardımanı insanı zeki yapmaz!

-Verinin içselleştirilip o bireyin zihin süzgeçlerinden geçip özgün bilgiye dönüşmesi gerekir.

-Biz çocuğa aklını kullanabilsin diye eğitim veriyoruz ama internet bağımlılığı zihnin esnekliğini kaybettiriyor.

-Herkes internet başında, telefonda, twitter birbirinin ne yazdığına bakıyor, haber takip ediyor ama bu bilgilendirecek, düşündürecek, ufuk açacak bir bilgi değil.

‘Twitter’de herkes birbirini takip ediyor’

-İnsan kelimelerle, kavramlarla düşünür ve bunu ifade şekli de önemlidir. 140 karakterde (twitter kullanımı) bir düşünce içeriği aktarılamaz. Kavramların azalması düşüncenin sığlaşmasını beraberinde getirir.

-Bilişim ve paylaşım siteleri kontrollü kullanılmalı,

-İnternet ve ekran okuma ile öğrenmenin kısıtlı olduğunun farkındalığı oluşturulmalı,

-Aynı anda çoklu iş yapmanın zararı anlatılmalı,

-Kitap okuma, metin yazma ve yaratıcı zihin faaliyetlerine özellikle zaman ayrılmalı,

- Öğrencilerin stresi azaltılmalı,

-Ülke çapında bir durum tespiti yapılmalı.