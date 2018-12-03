Bilgisayar başında çalışanlar için 8 sağlıklı yaşam önerisi

Posta yazarı Erdal Kaplanseren, bilgisayar başında çalışan insanların dikkat dağınıklığı, yorgunluk, bel-boyun ağrıları ve göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklar yaşadığını belirterek, 8 öneride bulundu.

İlk olarak klavye ve fare seçimine dikkat edilmedi gerektiğini ifade eden Kaplansever, "Klavyenin ön kısmında bileğinizi koyabileceğiniz bir boş alan bırakılmış olması önemli" dedi.

Bilgisayar başında çalışan insanların kendisini kapaptmaması ve iletişim kurması gerektiğinin altını çizen Kaplanseren, "Zihninizi dinç tutmak için belli aralıklarla insanlarla iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Ruh halinizi olumlu yönde değiştirecek şekilde insanlarla iletişim kurmayı deneyin" dedi.

Rahat ve ergonomik bir oturuşun da önemli olduğunu aktaran Kaplansever, "Masa başında otururken sırtınız daima dik, kollarınız 90 derece, beliniz koltuğa oturmuş olmalı" önerisinde bulundu.

Öte yandna birkaç saatlik periyodlarla bir şeyler yemenin iyi geleceğini belirten Kaplansever'in diğer önerileri şöyle:

* Otururken egzersizler yapın.

*Dikkat dağıtan şeyleri kapatın

*Zamanınızı iyi yönetin

*Ekranı iyi ayarlayın

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