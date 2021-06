Bilgin Gökberk'ten Nihat Özdemir'e: Her hafta ruhunu vereceğine 1 hafta TFF’yi ver kurtul başkan, korkma ölmezsin; en fazla ihalesiz kalırsın

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için, "Bu evrende devletle iş yapan 10 büyük müteahhitin 5'i burada, biri TFF Başkanı" ifadelerini kullanırken "Forbes’de 2.3 milyar dolarla 8.sırada olan biri psikolojik sorunu yoksa bu işlere niye bulaşır, her hafta bir sürü yönetici gazeteci trolün onun bunun ağız kokusunu niye çeker" diye yazdı. Özdemir'e seslenen Gökberk, "Her hafta ruhunu vereceğine 1 hafta TFF’yi ver kurtul başkan, korkma ölmezsin; en fazla ihalesiz kalırsın" dedi.

Gökberk, "Dünyanın en zengin kulübü hocası futbolcusu bizde değil, dünyanın en zengin federasyon başkanı bizde. Bu evrende devletle iş yapan 10 büyük müteahhitin 5’i burada. 1’i TFF başkanı. Forbes’de 2.3 milyar dolarla 8.sırada olan biri psikolojik sorunu yoksa bu işlere niye bulaşır, her hafta bir sürü yönetici gazeteci trolün onun bunun ağız kokusunu niye çeker? Her hafta ruhunu vereceğine 1 hafta TFF’yi ver kurtul başkan, korkma ölmezsin en fazla ihalesiz kalırsın. Kendisi dizayn edilen, TV’lere gazetelere serpiştirilen top medyası hâlâ her hafta lig dizayn ediliyor diyor. Lig yayını Akp’nin kankasına, kupanınki bakanın akrabasına, yorumlar Demirören’in/Katarlı bro’nun medyasına, havuz tayfasına emanet" diye yazdı.

