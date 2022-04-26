Bilgin Gökberk: Biri "Millete koyacağız" dedi sözünü tuttu, diğerini futbolun başına koyduk, o da futbola

Cumhuriyet gazetesi yazarı Bilgin Gökberk, Futbol Federasyonu'nun 'Külliye'den kurulduğunu, damatlat ve kardeşlerin yönettiğini belirterek, "Normalde gazeteci yazdıkları, söyledikleri için para alır. Bizde yazmadıkları, söylemedikleri için alıyor. Bir daha soralım: Güntekin’in eski ortağı darbe gecesini bile Külliye’deki abilerinle eniştelerinle Huber Köşkü’nde geçiren bunu sürekli anlatan, zırt pırt Cumhurbaşkanı’nı çok sevdiğini söyleyen Saray’ın futbol aklı, futbolun ‘kara kutu’su Dilmen’e Ntv yıllarında 2 milyon Dolar niye veriliyordu? Kara kutu’yu açsın diye mi açmasın diye mi?" diye yazdı.

Cüneyt Çakır'ın görevden alınmasına değinin Gökberk, "Konu top’sa, yerli milli Akp’nin kurduğu Top Federasyonunda kim var kim yok üst üste koyup toplasan topu 1 Cüneyt etmeyecek adamlar toplanıp dünyanın 2 numaralı yerli milli hakemini ülke futbolunun tek dünya markasını futboldan kovarlar. Sonra UEFA posta koyar, raconu keser, Cüneyt geri döner. Özdemir tükenir gider, Nebati’nin gözlerinin ışıltısı biter, giderayak gözlerden kulaklara gelir. Kulaklarınızı iyi açın ‘elektriksiz’ araç yapıyoruz filan der. Bir kulağımız kalmış. Onun peşine düşerler.

Özeti... Dünya 5’ten büyük, 83 milyon 5 müteahhitten küçük. Biri “Millete koyacağız” dedi. Sözünü tuttu. Diğerini futbolun başına koyduk. O da futbola... Nokta" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...