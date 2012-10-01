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Yaşam

Bilgin Adalı yaşamını yitirdi

Çizgi Roman Okurları Platformu'un kurucularından ve çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı, eğitmen, belgesel sinema yönetmeni Bilgin Adalı hayatını kaybetti

01 Ekim 2012 14:52

Çocuk kitapları yazarı, şair, çevirmen ve eğitmen Bilgin Adalı önceki gün bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

68 yaşında hayatını kaybeden Bilgin Adalı'nın cenazesi bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Bilgin Adalı kimdir?

 

11 Aralık 1944'te Safranbolu'da doğan Bilgin Adalı çeşitli edebiyat dergilerinde, öykü, şiir ve eleştiriler yayımladı.1968–1976 yılları arasında TRT Ankara Televizyonu’nda, Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Atatürk devrimlerini konu alan belgesel filmler, kültür ve sanat programları, çocuk ve gençlik programları hazırlayan Adalı, Türk Dil Kurumu üyeliği yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Yeditepe ve Maltepe üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Adalı’nın 30’un üzerinde yayımlanmış çocuk kitabı bulunuyor.

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