Bilgi Üniversitesi’nden kampüste yaşayan köpekleri toplatma kararı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nde barınan köpekleri toplatıp ormana atma kararı sosyal medya üzerinden büyük tepki gördü.

Bianet’in haberine göre, Bilgi Üniversitesi Hayvan Dostları'nın başlattığı girişim ile, kampüsteki köpeklerin toplatılması yönündeki kararın uygulamaya geçirilmesi engellenmeye çalışılıyor.

Öğrencilerin change.org üzerinden başlattığı imza kampanyası 5 binin üzerinde imza ile giderek büyüyor.

Sosyal medya üzerinde #OnaDokunma hashtag'iyle başlatılan kampanya da okuldaki birçok öğrenci kulübünden ve akademisyenden destek gördü.

Öğrenciler hazırladıkları dilekçe için kampüs içerisinde de imza toplamaya başladılar.

Kampüste yaşayan tüm canlıların eşit yaşam ve barınma hakkını savunan öğrenciler; köpeklerin kış şartlarında kampüsten çıkartılması durumunda bakımsızlıktan yaşam şanslarının azalacağını belirttiler.

''Kampüsteki hayvanlarla ilgili şikâyet sayısı arttı''

Üniversite yönetimi bu kararın gerekçesi olarak; çalışanlardan ve öğrencilerden gelen şikayet sayısının artmasını gösterdi.

Karara karşı çıkan öğrenciler; kampüsteki hayvan dostlarından rahatsız olan veya bu yönde şikâyetlerini dile getiren öğrenci ve/ya çalışanlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında da Üniversite yönetimiyle işbirliği içerisinde, gönüllü olarak yer almaya hazır olduklarını dile getirdiler.

''Hukuki dayanakları yok''

Kampüsteki hayvanların, başka açık mekanlardaki hayvanlara göre daha iyi bakımının sağlanabildiğini, aşılarının düzenli yapılabildiğini ve karnelerinin çıkartıldığını ifade eden öğrenciler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nin 21. Maddesine dikkat çektiler:

''Hayvanlar hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamaz.''

Öğrenciler, bu çerçevede Üniversite yönetiminin hukuk çerçevesinde kampüsteki hayvanları toplatamayacağını vurguladılar.

Kampüsteki hayvanların toplatılmasına yönelik kararı kabul etmeyen öğrenciler; insanlar tarafından evcilleştirilmiş kedi ve köpeklerin yerinin yanları olduğunu belirterek, hayvanların belediye barınakları veya ormanlık alanlara terk edilemeyeceğini dile getirdiler.

Kampüs içinde bulunan hayvanların toplatılmaması için 9 Aralık Cuma günü 14:30'da Santral Kampüsü’nde eylem yapılacak.