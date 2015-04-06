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Bilgi Üniversitesi’nden 'Ermeni Soykırımı konferansı' açıklaması

Bilgi Üniversitesi, konferansın iptal ediliği haberlerini yalanladı

06 Nisan 2015 16:36

Bilgi Üniversitesi, açıklamasında, 26 Nisan’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenmesi planlanan "Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler" başlıklı konferansın iptal edildiği bilgisinin gerçek olmadığını açıkladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 26 Nisan’da üniversitede düzenlenmesi planlanan ‘Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler’ konferansının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversitenin söz konusu konferansı iptal ettiği bilgisinin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek, üniversite rektörlüğüne konferansın düzenleneceğine ilişkin resmi bir talep hiç ulaşmadığı ve bu sebeple, üniversitenin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmadığı ifade edildi.

 

Rezervasyon başvurusu aylar önce yapıldı 

 

Agos'ta yayımlanan habere göre, konferans ekibi ise, üniversitenin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, yer rezervasyonu başvurusunun aylar önce yapıldığını belirtti; “Bilgi Üniversitesi’nin bu konulardaki işleyişine uygun olarak, önce yer rezervasyonu yapılmış ve program netleşince etkinlik başvurusu doldurulup imzalanarak 17 Mart 2015 günü genel sekreterliğe bağlı etkinlikler birimine sunulmuştur. Ekip, üniversitenin etkinlik sayfasında konferansın yayınlandığı, yer rezervasyonun iptal edildiğinin e-maille bildirilmesinin ardından etkinliğin de sayfadan silindiğini belirtti. 

Konferansı düzenleyen ekip, “Mesleğimizin gereği olarak gerçekleştirdiğimiz bu konferans engellenerek, akademik özgürlüğe ve düşünce özgürlüğüne müdahale edilmekte ve bu konuda üniversitemizin yıllardır hak ettiği çok olumlu imajına maalesef zarar verilmektedir" ifadelerini kullandı. 

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