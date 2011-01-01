Bilgi Üniversitesi'nde porno çektiler

T24- Yazar Cüneyt Özdemir, Tempo dergisinden alıntılayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir tasarım öğrencisinin bitirme tezi olarak porno çektiğini yazdı.



Cüneyt Özdemir'in Radikal gazetesindeki köşesinde yayaımlanan yazısı (1 Ocak 2011) şöyle:



Üniversitede porno çekmek



Bundan yıllar yıllar önce yolum Atina’ya düştü. Havaalanından o yıllarda (tıpkı bizim son yıllarda olduğu gibi) dolandırıcılığı ile ünlü taksilerden birine bindim. Şoför, Türk olduğumu öğrenince şöyle dikiz aynasından bir bakış fırlattı ve “Sizin ülkenizde porno kanal var mı?” diye sordu. O yıllarda biz hâlâ Yasemin Evcim ile gece jimnastiğini erotik film gibi seyrettiğimiz bir çağda olduğumuz için mahcup bir şekilde “Yok” dedim. “O zaman sizin ülkenizde demokrasi de yok” dedi. Dannnn… Sohbet başladığı gibi bitti. Sinsi bir sessizlik çöktü taksiye.



Bakmayın o an taksiciye güldüğüme, bunca yıl geçti hâlâ işin içinden çıkabilmiş değilim. Tıpkı Zekeriya Beyaz’ın otel odasında ‘yanlışlıkla’ seyrettiği porno film gibi ‘porno’ kelimesine denk gelsem (ki çok olmuyor) o alegori de bir gülümseme olarak dudağımın kenarına gelip oturuveriyor.



Çetrefilli bir mesele Porno bizim kuşak için oldukça çetrefilli bir meseleydi. Özellikle 70’li yıllarda doğanlar porno ile Almancı vatandaşlarımızın getirdiği illegal video kasetlerle tanışmışlardı. Bugün Almanca konuşan çirkin insanların bile bir kuşağın zihninde oluşturduğu erotik çağrışımın müsebbibi bu altyapıdır işte.



Porno, bir toplumun cinsellik denildiğinde en uzağa atılan taşıdır. Bir özgürlük barometresi, tahammül derecesi, muhafazakârlık terazisidir. Lafı şuraya getireceğim, bugün çıkan Tempo dergisinde müthiş bir haber var. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir tasarım öğrencisi, bitirme tezi olarak bir porno film çekmek istemiş. Hocaları şaşkınlıkla “Olur mu öyle şey” diye gevelese de öğrenci, “Hani nerede demokrasi, ifade özgürlüğü, burası nasıl üniversite” gibi afili sözlerle hocaları kafaya almayı başarmış. (Gözünü sevdiğimin özel üniversitesi!) Sıra gelmiş oyuncu bulmaya, bir kız arkadaşına rica etmiş, o da kırmamış kabul etmiş! (Ne arkadaşlar var görüyorsunuz.)

Hocalar hâlâ itiraz ediyor, erkek oyuncu bulunamıyor, kız arkadaş bunalımda derken ekip üniversitenin stüdyosunda aslanlar gibi porno filmi çekmişler. Üstelik öyle yönetmen ve iki oyuncu değil, bayağı 6 kişilik set ekibi ile beraber. Jürinin izlemesi ise tabii ayrı bir problem olmuş. Sonucu merak ediyorsanız, Türkiye’ye demokrasi, üniversiteye özgürlük gelmiş midir bilemem ama her ergen erkeğin rüyası olan porno film yönetmenliğinden öğrenci arkadaşımız D almış. Doğru tahmin ettiniz, kalmış. Demokrasi adına iyi, öğrenci adına kötü bir haber.