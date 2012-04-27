Bilgi Üniversitesi'nde 5. Türkiye Yayıncılık Kurultayı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 10 yıldır birlikte düzenledikleri Türkiye Yayıncılık Kurultayı 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde Santral Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Çok sayıda yayıncı, yazar, gazeteci, bilim insanı ve bakanlık yetkililerinin konuşmacı olarak katılacağı kurultayın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.

“Yayınlama Özgürlüğü”nden “Dijital Yayıncılığın Sorunları”na, “Eğitim Yayıncılığı”ndan “Çocuk Yayıncılığı”na kadar çok sayıda konunun tartışılacağı kurultaydaki oturumlara kendi alanlarında deneyimli 30’a yakın yazar, bilim insanı, yayıncı, uzman ve bakanlık yetkilisi katılacak.

Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan kurultayda Türkiye yayıncılığının çeşitli sorunları iki gün boyunca çeşitli oturumlarda tartışılacak ve kurultay sonunda alınan kararlar bir bildirge ile kamuoyuna açıklanacak.

Yayıncılık dünyasında gelenekselleşen ve iki yılda bir yapılan Türkiye Yayıncılık Kurultay’ında alınan kararların önemli bir bölümü uygulamada da işlevini yerine getirmiş ve bunun sonuçları özellikle korsan kitapla mücadelede kendini göstermiştir.

Bu yıl da kurultayda özellikle yayınlama özgürlüğü, yayıncılıkta dışa açılma ve dijital yayıncılığın hukuki çerçevesi gibi konuların, Türkiye’de var olan sorunlara ışık tutacağı ve uygulama konusunda yol gösterici olması bekleniyor.

Ayrıca kurultayın açılışında Türkiye yayıncılığında önemli bir dönüm noktası olacak; Yayıncılar Meslek Birliği (YAY-BİR), Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM) ile İngiliz Telif Hakları Lisanslama Ajansı (CLA) arasında “Toplu Lisanslama ve Karşılıklı Temsil Sözleşmesi” imzalanacak.