Bilgi Üniversitesi Kürtçe eğitim verecek

Bilgi Üniversitesi, öğrencilerden gelen Kürtçe ders talebine olumlu yanıt verdi. Üniversite Rektörü Aydın Çubuk, ikinci yarıyıl eğitiminde Kürtçe seçmeli dersin eğitim müfredatına alınacağını açıkladı.





Önce YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın Ankara ve İstanbul üniversitelerinin edebiyat fakültelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü kurulacağını açıklaması, ardından da YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Halis Ayhan'ın Kürtçenin üniversitelerde seçmeli dil olacağı yönünde beyanda bulunması bazı Bilgi Üniversitesi öğrencilerini harekete geçirdi. Bilgi Üniversitesi Rektörü Aydın Uğur'la görüşen öğrenciler olumlu yanıt aldı.



'Talebiniz kabul edildi'



Rektör Uğur, öğrencilerden gelen talebi üniversite yönetiminde ele alacağını belirtti. İki hafta sonra öğrencileri bir kez daha makamına çağıran Uğur, ikinci yarıyıl eğitim periyodunda Kürtçe seçmeli ders yapacaklarını, bunun için eğitim kadrosu hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti. Uğur, "Şayet kadro temin edemezsek Kuzey Irak'taki üniversitelerle temasa geçeceğiz. Selahattin Üniversitesi ile temasa geçtik. Bu talebimize oldukça olumlu yaklaştılar" dedi.



