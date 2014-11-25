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Yaşam
Deutsche Welle

'Bilgi toplumu ligi'nin yeni şampiyonu Danimarka

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), internete erişilebilirlik ve bilgi kullanımında Danimarka'yı şampiyon ilan etti. Türkiye, 166 ülke arasında 68'inci oldu.

25 Kasım 2014 12:54


ITU, "bilgi ve iletişim teknolojileri gelişim endeksi" adını verdiği listeyi hazırlarken internet ile mobil telefonlara erişim ve kullanım rakamlarını kıyaslıyor. Ayrıca halkın teknoloji kullanımına ilişkin verileri karşılaştırılıyor.

Bu yıl listenin ilk sırasında evvelki yılın birincisi Güney Kore'yi geride bırakan Danimarka yer aldı. Danimarka'nın ardından Güney Kore, İsveç, İzlanda ve İngiltere ilk 5'te yer aldı. Önde gelen sanayi ülkelerinden ABD'nin 14., Almanya'nın 17., Fransa'nın ise 18. sırada yer alması dikkat çekti.

Araştırmaya göre, internet ve mobil telefon erişimi olmayanların sayısı ise dünya genelinde 4,3 milyarı buluyor. Bunların yüzde 90'lık kısmı kalkınmakta olan ülkelerde yaşıyor.

2013'te bir önceki rapora kıyasla notu artarak 5.29'a yükselmesine rağmen Türkiye sıralamada 68'inci oldu.

Çad, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti, listenin son üç sırasında yer aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası Telekomünikasyon BirliğiDanimarkaGüney KoreABDAlmanyaFransaTürkiyeNijerOrta Afrika CumhuriyetiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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