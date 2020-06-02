Bilgi teknolojileri sektörü dolar bazında küçüldü; TÜBİSAD: Türkiye eskiye göre teknolojiye daha az yatırım yapıyor



Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2019 yılı verilerini açıkladı. TÜBİSAD'ın açıkladığı verilere göre sektör TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bilgi teknolojileri sektöründe üretilen hizmetlerin yüzde 81’i ile üretilen yazılımların yüzde 69’u yerli; bilgi teknolojileri donanımlarının yüzde 83’ü ile iletişim teknoloji donanımlarının yüzde 84’ü ise ithal kaynaklı oldu.



Sektörün TL bazında gösterdiği büyüme performansını dolar bazında göremediklerini belirten TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, “2017 yılından bu yana devam eden bir daralma trendi, içinde bulunduğumuz dönemde özellikle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Türk Lirası bazında sektörümüzün göstermiş olduğu büyüme performansına rağmen yüzde 11,8 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranını ve sektörümüzün mevcut potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerektiğini de ifade etmeliyiz” dedi.

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan da, “Pazarın dolar bazında küçülmesi aslında ülkemizin teknolojide geçmişe kıyasla 2018’den bu yana daha az yatırım yaptığına işaret ediyor” diye konuştu.

TÜBİSAD raporuna göre, Türkiye bilişim sektörünün 2019 yılı büyüklükleri şu şekilde sıralandı:



Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 14’lük büyüme ile 2019 yılında 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı.

ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise sektör büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daralarak 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 22’lik büyüme ile 2019 yılında 56,1 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri ise yüzde 11’lik büyüme ile 96,6 milyar TL’ye ulaştı.

2019 yılında 56,1 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler şöyle oldu:



Bilgi Teknolojileri Donanım: 20,4 milyar TL

Bilgi Teknolojileri Yazılım: 23,4 milyar TL

Bilgi Teknolojileri Hizmet: 12,2 milyar TL



İletişim Teknolojileri sektörü ise 2019 yılında 96,6 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı şöyle oldu:



İletişim Teknolojileri Donanım: 29,9 milyar TL

İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme: 66,6 milyar TL



