Bilgi ilk kez başarıyla ışınlandı

Bilim insanları, tarihte ilk kez bilgiyi bir noktadan bir noktaya ışınlamayı başardı. İsviçre’de yapılan deneyde, bir bilgisayar işlemcisine benzeyen katı hal devresinde saniyede 10,000 bitlik bigi A noktasından B noktasına aktarıldı.

Hayatta bir tek bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan ‘teleportasyon’, yani ışınlanma, ilk kez gerçeğe dönüştü. Zürih’te bulunan Feeral Teknoloji Enstitüsü’nde (ETH) yapılan deneyde, saniyede 10,000 bitlik veri, aralarında 6 milimetre mesafe bulunan A ve B noktaları arasında ışınlandı.

Elde edilen başarı, Uzay Yolu’nda gördüğümüz gibi henüz insan gibi büyük kütleli canlı/nesneler için geçerli olmasa da, gelecekte kuantum bilgisayarlar ile elde edilebilecek inanılmaz işlem gücüne dair önemli bir örnek sundu.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları mikron ölçekli üç elektronik devreyi 7x7 mm’lik bir bilgisayar işlemcisi üzerine yerleştirdi. Devrelerden iki tanesini gönderici mekanizma olarak işlev görürken, geride kalan bir tanesi alıcı görevini üstlendi.