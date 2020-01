-Bilgi çağını açıyoruz ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün burada milli eğitim adına gerçekten tarihi bir anı yaşıyoruz. Fatih Projesi ile eğitim ve öğretimin metodunu ve çehresini köklü bir şekilde değiştiriyor, modernleştiriyor, yaşadığımız çağın gereklerini ve imkanlarını artık sınıflara taşıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Fatih Projesi'nin okullarda uygulamaya geçmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bugün milli eğitim sisteminde bir dönüm noktasını, tarihi bir açılışı ve büyük bir heyecanı hep birlikte yaşadıklarını belirten Başbakan Erdoğan, fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi projesi olan Fatih Projesi'nin, bugün Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesinden start aldığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün, burada, milli eğitim adına gerçekten tarihi bir anı yaşıyoruz. Fatih Projesi ile eğitim ve öğretimin metodunu ve çehresini köklü bir şekilde değiştiriyor, modernleştiriyor, yaşadığımız çağın gereklerini ve imkanlarını artık sınıflara taşıyoruz. Fatih Projesi ile eğitimin anlamı değişiyor. Fatih Projesi ile okulun, sınıfın, kara tahtanın, öğretmenin ve öğrencinin işlevleri, eğitimdeki konumları çok köklü şekilde değişiyor. Bugün, burada, sadece Türk milli eğitim sisteminde değil, küresel ölçekte yeni bir dönemi başlatıyor, bir çığır açıyoruz. Zira şu anda tüm dünyanın gözleri Türkiye'mizin üzerinde. Şu anda dünyanın birçok ülkesi, Fatih Projesi'ni çok yakından takip ediyor. Türkiye'de bugün başlatılan Fatih Projesi dünyada örnek olarak gösteriliyor, örnek alınıyor. Şunu hiç abartmadan ifade etmek istiyorum: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek, karanlık bir çağa, Orta Çağ'a son vermiş, Yeni Çağ'ı, yeni bir çağı başlatmıştı. İşte biz de bugün Fatih Projesi ile sadece eğitim sisteminde değil, eğitimin etkilediği her alanda bir çağı kapatıyor, yeni bir çağı, bilgi çağını, bilgi teknolojileri çağını hep birlikte buradan açıyoruz.'' -''Kara tahta kavramını artık tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz''- Böyle tarihi bir ana ve böyle unutulmaz bir açılışa şahitlik yapmanın heyecanını taşıdığını dile getiren Başbakan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, böyle bir projeyi vücuda getirmenin ve Türkiye'yi böyle bir projeyle tanıştırmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Bu projenin her aşamasında görev alanları yürekten kutlayan Başbakan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını projede yer alan ve projeye katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar ile kamu ve özel sektörü kutladı ve teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bugün, 17 ilimizde, 52 okulumuzda Fatih Projesi start alıyor. İnşallah, bu yılın Eylül ayına kadar 3 bin 657 orta öğretim kurumunda, yani Türkiye genelindeki liselerin yarısında Fatih Projesi'nin kurulumu tamamlanmış olacak. 4 yıl içinde de ülkemiz genelindeki yaklaşık 42 bin okulda, 570 bin sınıfta Fatih Projesi hayata geçecek. 570 bin sınıfla birlikte, kütüphanelerde, laboratuvarlarda, öğretmen odalarında da akıllı tahtaları kuracak, 620 bin akıllı tahtayı okullarımıza, sınıflarımıza, öğrencilerimize kazandırmış olacağız. Fatih Projesi sadece akıllı tahtadan ibaret değil. Bu projeyle, artık okullara değil, tek tek sınıflara, yüksek hızlı internet bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Her okula, 1 tane çok fonksiyonlu yazıcı, 1 tane de doküman kamera kazandırıyoruz. Bizim sevgili öğrencilerimize bir sözümüz vardı. Her öğrenciye bir tablet bilgisayar dağıtacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün, bu sözümüzün de arkasında duruyor, buradan ilk tablet bilgisayarları da dağıtmaya başlıyoruz. Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisemize ilk 200 tablet bilgisayarı bugün vereceğiz. Yine burayla aynı anda, Türkiye genelinde, ilk etapta pilot uygulama olarak, 12 bin 800 adet tablet bilgisayarı da öğrencilerimize teslim ediyoruz. Allah'ın izniyle, şu andan itibaren kara tahta kavramını artık tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Kara tahta, tebeşir, tebeşir tozu zaten tarih olmuştu. Bugünden itibaren, diğer yazı tahtası türlerini de artık ikinci plana çekiyoruz. Öğretmenlerimizin adeta bir çilesi olan, sağlıklarını dahi etkileyen tebeşir ve tebeşir tozu, artık bir nostaljiden öteye geçemeyecek.'' Başbakan Erdoğan, öğrencilerin, elinde tablet bilgisayarı, bilgisayarın içindeki kitapları, sınıfında kablosuz interneti, karşısında en son teknoloji tahta ve içerikle, en modern şekilde eğitimlerini sürdüreceklerini ifade etti.