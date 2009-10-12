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Bilge'nin sörfçü aşkı

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'la aşk yaşamaya başladı.

12 Ekim 2009 03:00

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'la aşk yaşamaya başladı.

Tarkan'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan Bilge Öztürk, gönlünü profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'a kaptırdı. Çift beş aydır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor!



Popçu Tarkan ile yedi yıllık ilişkisini geçen mayıs ayında noktalayan avukat Bilge Öztürk, gönlünü Türkiye şampiyonu bir sporcuya kaptırdı. Tarkan'dan ayrıldıktan sonra su sporları yapmak için Bodrum'a giden Öztürk, burada tanıştığı Salih Alexander Çakır ile birlikte! Annesi İngiliz, babası Türk olan Çakır, profesyonel bir sörfçü. Freestyle dalında Türkiye birinciliği kazanan Çakır, windsurf yanında diğer ekstrem su sporlarında da Türkiye ve dünyada çeşitli birinciliklere sahip.

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