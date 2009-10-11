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Bilge Öztürk 'çakır' keyif

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk gönlünü profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'a kaptırdı.

11 Ekim 2009 03:00

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk gönlünü profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'a kaptırdı.

Popçu Tarkan ile yedi yıllık ilişkisini geçen mayıs ayında noktalayan avukat Bilge Öztürk, gönlünü Türkiye şampiyonu bir sporcuya kaptırdı. Gecce.com'un haberine göre,Tarkan'dan ayrıldıktan sonra su sporları yapmak için Bodrum'a giden Öztürk, burada tanıştığı Salih Alexander Çakır ile birlikte! Annesi İngiliz, babası Türk olan Çakır, profesyonel bir sörfçü. Freestyle dalında Türkiye birinciliği kazanan Çakır, windsurf yanında diğer ekstrem su sporlarında da Türkiye ve dünyada çeşitli birinciliklere sahip.

Hem sporcu hem iş adamı 

Aynı zamanda, Bodrum'un dünyaca ünlü mandalinası 'Satsuma Bodrum'un üreticisi olan Çakır ile sevgilisi Bilge Öztürk, Antalya Hip-Notics Kablolu Su Kayağı Parkı ve Bodrum Fener Windsurf/Kiteboard Kulübü arasında mekik dokuyor. İlişkisinden kimsenin haberdar olmaması için büyük çaba harcayan avukat Öztürk, bu yüzden İstanbul'a sadece devam eden duruşmalarının takibi için geliyor ve işi biter bitmez soluğu yine sevgilisinin yanında alıyor.

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