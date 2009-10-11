Bilge Öztürk 'çakır' keyif

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk gönlünü profesyonel sörfçü Salih Alexander Çakır'a kaptırdı.
Popçu
Tarkan ile yedi yıllık ilişkisini geçen mayıs ayında noktalayan avukat
Bilge Öztürk, gönlünü Türkiye şampiyonu bir sporcuya kaptırdı.
Gecce.com'un haberine göre,Tarkan'dan ayrıldıktan sonra su sporları yapmak için Bodrum'a giden
Öztürk, burada tanıştığı Salih Alexander Çakır ile birlikte! Annesi
İngiliz, babası Türk olan Çakır, profesyonel bir sörfçü. Freestyle
dalında Türkiye birinciliği kazanan Çakır, windsurf yanında diğer
ekstrem su sporlarında da Türkiye ve dünyada çeşitli birinciliklere
sahip.
Hem sporcu hem iş adamı
Aynı zamanda, Bodrum'un
dünyaca ünlü mandalinası 'Satsuma Bodrum'un üreticisi olan Çakır ile
sevgilisi Bilge Öztürk, Antalya Hip-Notics Kablolu Su Kayağı Parkı ve
Bodrum Fener Windsurf/Kiteboard Kulübü arasında mekik dokuyor.
İlişkisinden kimsenin haberdar olmaması için büyük çaba harcayan avukat
Öztürk, bu yüzden İstanbul'a sadece devam eden duruşmalarının takibi
için geliyor ve işi biter bitmez soluğu yine sevgilisinin yanında
alıyor.