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Yaşam

Bilge köyünün çocuklarına yatılı imkânı

Bilge köyündeki çocuklar velilerinin izin vermesi halinde yatılı ilköğretim bölge okullarında veya koşulları uyanlar Darüşşafaka’da okuyabilecek.

13 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yaşanan saldırı olayının ardından köydeki çocuklar, velilerinin izin vermesi halinde gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren yatılı ilköğretim bölge okullarında veya koşulları uyanlar, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenimlerine devam edebilecek.

Edinilen bilgiye göre, köyde incelemede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, uzmanların önerileri doğrultusunda çocukların eğitim öğretime "normal" olarak devam edebilmeleri için önlem aldı. İlk aşamada köydeki ilköğretim okulunun bünyesinde 4-5 yaş grubundaki çocuklar için ana sınıfı oluşturuldu. İlköğretimin ikinci kademesindeki öğrencilerin ise Sultan köyüne taşımalı eğitimi devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, köyden göç eden ailelerin çocuklarının eğitimleri ile ilgili de çalışma yürütüyor. Yetkililer, bu durumdaki 13 çocuğun şu anda kaldıkları tesiste konakladıkları süre içinde, tesiste bulunan okula gitmelerinin sağlanacağını, eğer okula gitmekten tedirginlik duyarlarsa bir öğretmen görevlendirileceğini bildirdi.

Yetkililer, annesi ve babası ölen çocuklardan şartları uygun olan 6 öğrencinin velilerinin istemesi halinde Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına alınabileceklerini, diğer çocukların da yine velilerinin istekleri doğrultusunda yatılı ilköğretim bölge okullarına gönderilebileceğini kaydettiler.

2008-2009 eğitim-öğretim yılının yaklaşık bir ay sonra tamamlanacağına işaret eden yetkililer, ailelerin şu anda çocuklarından kopmak istemediklerini ancak onların istekleri doğrultusunda gelecek eğitim-öğretim yılında bu uygulamanın yapılabileceğini belirtti.

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