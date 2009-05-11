Bilge Köyü’ne öğrenci desteği

44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yaşandığı Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki öğrencilere komşu Sultan köyü öğrencilerden destek geldi.



Geçen hafta bir eve düzenlenen ve 6'sı çocuk 44 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge köyünde, saldırı nedeniyle ara verilen eğitime bugün yeniden başlanacak. Geçen haftaya kadar 22'si kız toplam 40 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki iki derslikten biri ana sınıfına dönüştürülüyor.



Ana sınıfına dönüştürülen derslik boyanırken, gerekli malzemelerle donatıldı. Ana sınıfında 23 çocuğa eğitim verileceği bildirildi.



Bu arada köye 8 kilometre uzaklıktaki Sultan Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri de öğretmenleri ile sabah köye gelerek, akranlarına destek olmak amacıyla okulun temizliğine yardım ettiler.



Sultan köyü İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Uygundağ, Bilge köyündeki 18 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında kendi okullarında öğrenim gördüğünü belirterek, ''Çocuklarımızla buradaki öğrencilere moral ve destek vermek için geldik. Okulun temizliğine çocuklarımız katkıda bulundu. Amacımız Bilge köyündeki öğrencilerimize moral vermektir'' dedi.



Öte yandan, saat 11.00'de düzenlenecek törenle eğitime yeniden başlayacak Bilge Köyü İlköğretim Okulu'na gazeteciler alınmıyor.

