-BİLGE KÖYÜNE AB'DEN 84 BİN AVRO DESTEK MARDİN (A.A) - 18.01.2011 - 4 Mayıs 2009 tarihinde 44 kişinin katledildiği Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde, kadın ve çocukların eğitimleri için hazırlanan 84 bin Avro'luk proje AB tarafından onaylandı. Mardin Valiliği ile Focus Mesleki Eğitim işbirliğinde hazırlanan ''Bilgenin bilgileri kardeş okullarıyla'' projesi, okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi hibe programı kapsamında AB tarafından onaylandı. 84 bin Avro'luk projenin onaylanması dolayısıyla okul öncesi ve mesleki eğitimin verileceği Bilge Köyü İlköğretim Okulunda tören düzenlendi. Mardin Valisi Hasan Duruer, törende, Türkiye'de en büyük katliamlardan birinin Bilge köyünde yaşandığını hatırlattı. Katliamın en büyük sebebinin cehalet olduğunu düşündüğünü ifade eden Duruer, cehaleti önlemenin tek yolunun da eğitim olduğunu söyledi. Kız çocuklarının eğitimine büyük önem verilmesi gerektiğine işaret eden Duruer, şöyle dedi: ''Kızların eve mahkum olmaktansa gerekirse kızlarla erkeklerin ayrı okullarda okuyabileceğini belirtmiştim. Bu Türkiye çapında büyük yankı buldu. Tepki gösterenler, destekleyenler oldu. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı söylediğim hususu kabul etti. Şu an çok sayıda kız meslek lisesi ve yurtların açılması konusunda çok ciddi gayretler var. Biz Mardin Valiliği olarak katliamdan sonra geçen süre zarfında 5 tane kız meslek lisesi açtık. Mazıdağı, Midyat, Kızıltepe, Derik ve Dargeçit'te kız meslek liseleri açtık. Her ilçede de kızların okuyacağı, kızların geldikleri zaman rahatlıkla kalabileceği yurtlar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de merkezde yapılıyor. Bilge köyündeki katliamdan sonra Güler Sabancı, bir yurt yaptıracak.'' Mardin'in, özel İdare, hayırsever iş adamları ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılında fiziki şartları tam, okulları pırıl pırıl bir kent olacağını dile getiren Duruer, ''Çocuklarımızın eğitilmesi için çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızı spora, kültüre yönlendirmeye çalışıyoruz'' dedi. -KÜRTÇE BİLEN ÖĞRETMENLER GÖREV ALACAK- Focus Mesleki Eğitim Genel Müdürü Begüm Özdoğularlı da projenin 14 aylık yoğun bir çalışma temposu içinde hazırlandığını söyledi. Kadınlara dönük el becerilerini geliştirecek kurslar verileceğini, güzel sanatlara ilişkin eğitimlerin organize edileceğini ifade eden Özdoğularlı, şöyle konuştu: ''8 ay boyunca sürecek eğitim ve kursların sonunda kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünler, Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde açılacak sergi ile sergilenerek sanayicilerin bu ürünleri alması sağlanacak. Çocuklarımız için de anaokulu öncesi eğitimlerinin sağlanması için Kürtçe bilen 5 öğretmen ile çalışmalarımıza başlayacağız.''