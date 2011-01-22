Bilge Köyü'ndeki öğretmenlere Kürtçe kursu verilecek

T24 - Katliam yaşanan Bilge Köyü'ndeki öğretmenlere öğrenci ve velileri anlayabilmeleri için devlet desteğiyle Kürtçe kurs verilecek.

Bilge köyündeki katliamda yedisi çocuk 44 kişi ölmüştü. Olaydan sonra 61 çocuk yedim ve öksüz kaldı. Projenin uygulanmasıyla öğretmenleri onları daha iyi anlayacak.

Radikal gazetesinin haberine göre; adı katliamla gündeme gelen Mardin’in Bilge Köyü’nde devlet desteğiyle öğretmenlere Kürtçe öğretilecek.

Bilge Köyü’nde Mayıs 2009’da meydana gelen katliamda 44 kişi yaşamını yitirmişti. Acının taze olduğu köyde bu günlerde AB desteği ile yürütülen projenin heyecanı yaşanıyor. ‘Hibe Programı’ kapsamında öğretmenler Kürtçe kursuna gidecekler. İlk kez köy öğretmenleri devlet desteği ile Kürtçe öğrenmiş olacak. Projenin amacı küçük köylere atanan ve Kürtçe bilmeyen öğretmenlere, gerek öğrencilerle gerekse de velilerle sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak. Öğretmenlere Kürtçe kursları Bilge Köyü’ndeki okulda şubat ayında verilmeye başlanacak. Bilge Köyü öğretmenleri dışında civardaki öğretmenler de minibüslerle buraya getirilecek ve evlerine bırakılacak. Kurslara ilk etapta 14-15 öğretmenin katılması planlanıyor. Öğretmenler 6 hafta boyunca günde dört saatten 228 saat ders alacaklar. Dersleri Kürt Enstitüsü’nden Kürtçeyi akademik düzeyde bilen eğitmenler verecek.

‘Dil sorunu temel engel’ Projenin fikir sahibi 32 yaşındaki Begüm Özdoğularlı. Kütahyalı olan Özdoğularlı memleketinde açtığı İngilizce kursuyla meslek hayatına başlamış. İstanbul’da meslek eğitimi veren Focus Meslek Eğitim’in sahibi. Doğu’ya ilgisi Bilge Katliamı’ndan önce başlamış. 15 şehri gezerek yaptığı çalışmada en büyük sorunlardan birinin çocukların Türkçe bilmemeleri nedeniyle okula başladıklarında yaşadıkları güçlükler olduğunu görmüş. 4 Mayıs 2009’da yaşanan katliamın ardından gittiği Bilge köyünde gördüklerinden sonra proje için çalışmalara başladığını anlatıyor: “Avrupa Birliği’ne sunduğum proje kabul edildi ve 84 bin euro Bilge köyü okul müdürlüğünün hesabına yattı. Mardin Valiliği de destek oldu. Bu projenin diğer okullara ve şehirle yayılmasını umut ediyoruz.”

Begüm Özdoğularlı projenin ayrıca çocuklar ve kadınların katliamın travmasını atlatmaları için el becerisi kurslarının açılmasını içerdiğini ifade etti. Özdoğularlı çocuklar izin kişisel bir takım becerilerini geliştirici projeler geliştirdikleri kadınların ise üretici olmalarının amaçlandığını söyledi.