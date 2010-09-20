-BİLGE KÖYÜNDE EĞİTİME BAŞLANDI MARDİN (A.A) - 20.09.2010 - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı 44 kişinin katledildiği Bilge köyünde öğrenciler, ders başı yapmadan önce anne ve babalarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Geçen yıl 4 Mayısta düzenlenen saldırıyla uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan 44 kişinin öldüğü Bilge köyünde, bu sabah minik öğrencilerin okula başlama heyecanı ve sevinci vardı. Sabahın erken saatlerinde uyanan ve okul hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, önce mezarlığı ziyaret etti. Mezar başlarında anne ve babaları için dualar eden öğrenciler daha sonra okul yolunu tuttu. Köydeki 14 anasınıfı öğrencisiyle 15 ilköğretim öğrencisi köyde yeni açılan okulun bahçesinde toplandı. Düzenlenen törenin ardından minik öğrenciler sınıflarını doldururken, taşımalı eğitim kapsamında 11 ortaöğretim öğrencisi Sultan köyüne, 15 lise öğrencisi de araçlarla Mardin'e gitti. Köydeki 4 derslikli okulda öğrenciler birleştirilmiş sınıfta, köye gönüllü olarak gelen öğretmen Nesim Sürer (25) tarafından veriliyor. Anasınıfı öğretmeninin ise yarın köye gelerek göreve başlayacağı bildirildi. -KÖY MUHTARI: ÇOCUKLARIN EKMEĞİ KESİLDİ- Köy muhtarı Abdurrahman Çelebi, yaptığı açıklamada, Bilge Köyü olarak özellikle geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca katliamın yaşanmasından bu yana yapılan 2 öğün yardımın 6 ay önce kesildiğini, 5 günden bu yana da günde iki kez dağıtılan ekmek yardımının sona erdiğini söyledi. ''Okullar açıldı çocukların ekmeği kesildi. Köyde 14 evin hanımı yok. Bu çocuklar uyandıklarında onlara kahvaltı hazırlayacak anneleri yok. Okul gitmek için sabah kalkan çocukların en azından ekmek yardımlarının kesilmemesini isterdik'' diyen Çelebi, yardımların devam etmesi için girişimlerde bulunmaya başladıklarını kaydetti. Öğrencilerden Kübranur Çelebi 2. sınıf öğrencisi olduğunu, anne babasını, henüz doğmamış kardeşini kaybettiğini söyledi. Okula başladığı için mutlu olduğunu ifade eden Çelebi, ''Büyüyünce suçluları hapse koyup, iyi olanları korumak için savcı olmak istiyorum'' dedi. Sultan Çelebi de 2. sınıf öğrenci olduğunu belirterek, anne ve kardeşini kaybetmiş çocukların sağlığına kavuşması ve onları mutlu etmek için çocuk doktoru olmak istediğini dile getirdi.