T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bilge Köyü yine karıştı!

Olayların büyümesini güvenlik güçleri engelledi

24 Ekim 2012 02:30

Mardin’in Bilge köyünde 44 kişinin öldürüldüğü katliamdan sonra köyü terk eden sanık yakınlarının köydeki arazi tespiti sırasında olay yaşandı. Köylülerin taş ve sopalarla saldırdığı 3 kadın yaralanırken, jandarma köylüleri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Bilge köyündeki katliamı gerçekleştiren kişilerin aileleri, kullanmadıkları ev, bahçe ve arazilerinin devlet tarafından kamulaştırılması talebiyle daha önce Mazıdağı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Bunun üzerine mahkeme kararıyla keşif yapılırken, keşifteki eksikleri göstermek için başvurucular ve avukatları bu sabah köye gitti.

Köyü terk eden ailelerden 3 kadın ve avukatlarının katılımıyla başlayan çalışma, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Ancak açık arazideki keşif sırasında köyden çıkan kalabalık bir grup taş ve sopalarla bu kişilere saldırdı.

Olayda Pakize Çelebi, Nesrihan Çelebi ve Köçeri Çelebi atılan taşlarla yaralanırken, avukat Özlem Demirbaş da tartaklandı.

Jandarma keşfe katılan kişileri korumak için havaya ateş etti. Zırhlı araca alınan 3 kadın ve avukatları Şeyhan Karakolu'na götürülürken Pakize Çelebi hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

bilge köyükarışıklıkmardinkatliam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24