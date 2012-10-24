Bilge Köyü yine karıştı!

Mardin’in Bilge köyünde 44 kişinin öldürüldüğü katliamdan sonra köyü terk eden sanık yakınlarının köydeki arazi tespiti sırasında olay yaşandı. Köylülerin taş ve sopalarla saldırdığı 3 kadın yaralanırken, jandarma köylüleri dağıtmak için havaya ateş açtı.

Bilge köyündeki katliamı gerçekleştiren kişilerin aileleri, kullanmadıkları ev, bahçe ve arazilerinin devlet tarafından kamulaştırılması talebiyle daha önce Mazıdağı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Bunun üzerine mahkeme kararıyla keşif yapılırken, keşifteki eksikleri göstermek için başvurucular ve avukatları bu sabah köye gitti.

Köyü terk eden ailelerden 3 kadın ve avukatlarının katılımıyla başlayan çalışma, geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Ancak açık arazideki keşif sırasında köyden çıkan kalabalık bir grup taş ve sopalarla bu kişilere saldırdı.

Olayda Pakize Çelebi, Nesrihan Çelebi ve Köçeri Çelebi atılan taşlarla yaralanırken, avukat Özlem Demirbaş da tartaklandı.

Jandarma keşfe katılan kişileri korumak için havaya ateş etti. Zırhlı araca alınan 3 kadın ve avukatları Şeyhan Karakolu'na götürülürken Pakize Çelebi hastaneye kaldırıldı.