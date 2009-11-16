Bilge Köyü Kırklareli'ne taşınıyor

T24 - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 Mayıs'ta 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı olaya karışanların yakınları, Kırklareli'nde lüks konutlara yerleştirilecek.



Kasım ayının sonlarına doğru Kırklareli'ne getirilecek 50 çocuk, 20 kadın, 3 erkek ile 60 yaşındaki yatalak bir kişi için Kırklareli'nde valilik tarafından satın alınan 32 daire, döşendi.



Çocuklar için çeşitli oyuncaklar, pastel boyaları ve boyama kitaplarının dahi düşünüldüğü 90 ve 150 metre karelik dairelerde, A sınıfı buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, ütü gibi ev aletlerinin yanı sıra yatak odası, çocuk odası, oturma odası takımları, televizyon, halılar, sandalye, masa, sehpalar bulunuyor.



Mutfağında bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayacak malzemenin bulunduğu daireler, kalorifer sistemi ile ısıtılacak.



İstanbul Gaziosmanpaşa ile Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Kırklareli'ne atanan Kürtçe bilen 2 uzman, yardımcı olmak için ailelerin gelmesini bekliyor.