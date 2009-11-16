T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bilge Köyü Kırklareli'ne taşınıyor

Mardin'in Bilge köyünde 44 kişinin öldürülmesi olayına karışanların yakınları, lüks konutlara yerleştirilecek.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 Mayıs'ta 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı olaya karışanların yakınları, Kırklareli'nde lüks konutlara yerleştirilecek.

Kasım ayının sonlarına doğru Kırklareli'ne getirilecek 50 çocuk, 20 kadın, 3 erkek ile 60 yaşındaki yatalak bir kişi için Kırklareli'nde valilik tarafından satın alınan 32 daire, döşendi.

Çocuklar için çeşitli oyuncaklar, pastel boyaları ve boyama kitaplarının dahi düşünüldüğü 90 ve 150 metre karelik dairelerde, A sınıfı buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, ütü gibi ev aletlerinin yanı sıra yatak odası, çocuk odası, oturma odası takımları, televizyon, halılar, sandalye, masa, sehpalar bulunuyor.

Mutfağında bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayacak malzemenin bulunduğu daireler, kalorifer sistemi ile ısıtılacak.

İstanbul Gaziosmanpaşa ile Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Kırklareli'ne atanan Kürtçe bilen 2 uzman, yardımcı olmak için ailelerin gelmesini bekliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24