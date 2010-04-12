Bilge Köyü katliamına büyük ceza

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Mazıdağ'ı ilçesi'ne 40 kilometre uzaklıktaki Bilge Köyü'nde geçtiğimiz yıl 4 Mayıs akşamı meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı Cemil Çelebi'nin 25 yaşındaki kızı Sevgi Çelebi ile 27 yaşındaki Habip Arı'nın nişan törenin yapıldığı eve düzenlenen baskında 7'si çocuk 44 kişi öldürülürken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Saldırıdan yara almadan sadece 7 kişi kurtuldu. Katliamın ardından Şıh Mehmet olarak bilinen Mehmet Çelebi (43), Abdülhakim Çelebi (33), Mehmet Emin Çelebi (35), Süleyman Çelebi (44), Ömer Çelebi (42), Mehmet Sait Çelebi (40), Abdülkadir Çelebi (64), Mehmet Ali Çelebi (23), Ali Çelebi (43), Ahmet Çelebi (41) ve 14 yaşındaki M.Ş.Ç. tutuklanarak Gaziantep H Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. 14 yaşındaki A.Ç. ile Mustafa Çelebi (25) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Katliamla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na başvurusu üzerine Yargıtay 5'nci Dairesi güvenlik nedeniyle duruşmanın Çorum'da yapılmasına karar verince, tutuklu 11 sanık geçen yıl 8 Ağustos tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 2 Eylül tarihinde ise yapılan ilk duruşmada telefon kayıtlarından olay günü ve saatinde başka yerde olduklarını ispat eden kamyon şoförleri Mehmet Ali Çelebi ve Ali Çelebi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 20 Kasım tarihinde yapılan üçüncü davada ise tutuklu sanıklardan Abdülkadir Çelebi tahliye olunca davada tutuklu sanık sayısı 8'e inmiş oldu.



SAVCI: OLAYIN KESİN SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Bugün Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan 7'inci duruşma öncesinde polis adliye sarayı önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye etrafındaki yan yollar trafiğe kapatılırken, duruşma salonunda da kürtçe bilen polisler yer aldı. Tutuklu 8 sanık saat 09.10'da polis ve jandarma eskortlarının eşliğinde adliyeye getirildi. Saat 10.20'de başlayan duruşma yaklaşık 40 dakika sürdü. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hakan Ceran olayın kesin sebebinin tespit edilemediğini belirterek, tutuksuz sanıklar Ali Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Abdülkadir Çelebi ile A.Ç'nin delil yetersizliğinden beraatlerini istedi. Ayrıca, her ne kadar belirgin bir sebep tam anlamıyla dosyada ortaya konulmamış ise de, oluşan vahim netice dikkate alındığında hiçbir sebebin böyle bir sonuç doğurmanın haklı sebebi olamayacağı, bu nedenle sebebin bir öneminin bulunmadığını vurguladı.



1994'DEKİ TERÖR SALDIRISI OLAYIN SEBEBİ OLAMAZ

Cumhuriyet savcısı Ceran, Şıh Mehmet Çelebi'nin eşi F.Ç ile ölen Ferat Çelebi'nin birlikteliğine dair söylentiler olduğunu ancak bu hususun tespit edilemediğini, sanık Mehmet Çelebi'nin bu durumu haksız tahrik olarak kullanmak istediğini, ayrıca taraflar arasında bu olaydan önce Mazıdağı Cumhuriyet savcılığına yansıyan her hangi bir olayın olmadığını, 1994 yılındaki terör saldırısının da olayın sebebi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.



7 SANIĞA 44'ER KEZ MÜEBBET 240'AR YIL HAPİS, 4 SANIĞA BERAAT

Savcı yapılan araştırma ve dinlenen tanık beyanlarına göre evinde katliama katıldıkları tespit edilen Şıh Mehmet lakaplı Mehmet Çelebi, Abdülhakim Çelebi, M.Ş.Ç, Ömer Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi'nin 36 kişiyi iştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle öldürme, 7 çocuğu iştirak halinde tasarlayarak öldürme, gebe olduğu bilinen kadını iştirak halinde canavarca hisle öldürme suçlarından ayrı ayrı 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, 7 sanığa 10 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 240'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.



AVUKATLAR SON SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Cumhuriyet savsı ayrıca evinde bomba bulunan tutuklu sanık Ahmet Çelebi'nin 17 yıla kadar, tutuksuz yargılanan Mustafa Çelebi hakkında da silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ayrıca tutuklu 8 sanığın konut dokunulmazlığını ihlal ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçlarından da cezalandırılması gerektiğini belirtti.



Duruşmaya katılan 8 sanık ile avukatları son savunmalarını yapmak üzere süre isteyince mahkeme heyeti duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.