Bilge katliamına 50 yıl hapis

Bilge köyü katliamı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Mehmet Çelebi, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandı. 50 yıl hapis cezası alan Çelebi, hakime “Adil yargılama oldu, Allah razı olsun” dedi.



Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Fesih Çelebi'yi öldürmesiyle ilgili verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bozulan sanık Mehmet Çelebi ile saldırıda yaralanan Medine Çelebi'yi öldürmeye teşebbüs ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan verilen cezası bozulan sanık Abdülhakim Çelebi ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Çelebi, kendisinin devleti korumak için dağda koruculuk yaptığını ve 17 terör örgütü mensubunu öldürdüğünü öne sürerek, şunları söyledi:



‘Namus için babamı bile öldürürüm'



''Bu dava namus davasıdır. Karım, benim için kutsaldır. Ben namusumu akrabama emanet ettim ve dağa çıkarak terörist öldürdüm ama o adam (Fesih Çelebi) benim namusumu kirletti. Ben teyzelerimi, dayılarımı, çocukları, akrabalarımı elimle öldürdüm. Pişman da değilim. Namus için babamı bile öldürürüm. Keşke bugünleri görmeseydim. Benim yerime kendinizi koyun, siz ne yapardınız.''

Sanık Abdülhakim Çelebi de olayın namus davası olduğunu ve tüm yetkililerce bunun bilindiğini savunarak, ''Herkes bu olayın namus meselesi olduğunu biliyor. Bu dava baştan bozulmalıdır. Yalancı şahitler yüzünden cezalandırıldık'' ifadelerini kullandı.



Ağlayarak anlattılar



Konuşurken ağladıkları görülen sanıklar, eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Turgut Bayraktar'ın da adil yargılama yapmadığını iddia etti.



50 yıl 8 ay hapis cezası



Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Fesih Çelebi'yi öldürmesiyle ilgili verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bozulan ve kızı H.T'nin Fesih Çelebi'den olduğu DNA raporuyla tespit edilen sanık Mehmet Çelebi'nin ''tahrik'' indiriminden yararlandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığa, eşiyle ilişkiye giren Fesih Çelebi'yi öldürmek suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın, bu suçu korucu silahıyla işlemesinden dolayı 7 yıl daha ceza artırımına giden mahkeme heyeti, Mehmet Çelebi'ye ayrıca saldırıda yaralanan Medine Çelebi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanık Abdülhakim Çelebi'ye de saldırıda yaralanan Medine Çelebi'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl 8 ay ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan bin 500 lira para cezası verdi.



Hakime: Allah senden razı olsun



Sanıklar, kararın ardından Mahkeme Başkanı Yılmaz Şengül'e ''Adil yargılama yaptın. Allah senden razı olsun'' şeklinde hitap etti.



Bilge köyü davası



Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada sanık Mehmet Çelebi'nin Fesih Çelebi'yi öldürmesiyle ilgili verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozmasının ardından dava, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet Çelebi, cinayeti namus için işlediğini iddia ederek, çocukların kimden olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise talep doğrultusunda Fesih Çelebi'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan kan örneklerini sanığın çocuklarının Ankara Adli Tıp Kurumu'nda bulunan kan örnekleriyle karşılaştırılmasını istemiş ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından Fesih Çelebi'nin kan örneklerinin 3 yıllık süreyi geçmesi nedeniyle imha edildiği bildirilmişti.

Bunun üzerine mahkeme, Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi'ne durumu talimatla bildirmiş, Fesih Çelebi'nin mezarının açılarak alınacak diş ve kemik örneklerinin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep etmişti.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, tutuklu sanık Mehmet Çelebi'nin 10 çocuğundan birinin babasının, ölen Fesih Çelebi olduğunun belirlendiği bildirilmişti.