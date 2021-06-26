Bilge Kadın Araştırma Merkezi Başkanı Alev Sezen’in “Zina tekrar Türk Ceza Kanunu’na girmeli” önerisi tartışma yarattı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Bilge Kadın Araştırma Merkezi Başkanı Alev Sezen’in, “Zina tekrar Türk Ceza Kanunu’na girmeli” önerisi tartışma konusu oldu.

Milliyet’ten Bahar Atakan’ın haberine göre, Alev Sezen, komisyondaki değerlendirmesinde, bazı kadın derneklerini de hedef alarak şunları söyledi:

“Zina tekrar Türk Ceza Kanunu’na girmelidir, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmalıdır. Zaten zina suçunun asıl mağduru kadınken bu suçun kaldırılması için bir kısım kadın derneklerinin öncü rol oynamış olmasını toplumumuz anlamlandıramamıştır. Şu anda zina yapan erkek fütursuz, pervasız bir biçimde kadına, ‘git, boşa’ demektedir.”

"Ceza Kanunu’nda tekrar yer alması bence bu devirde insan haklarına aykırı bir şeydir"

Sezen’in hapis cezası önerisine HDP’li Filiz Kerestecioğlu tepki gösterdi. Kerestecioğlu, “Ceza Kanunu’nda tekrar yer alması bence bu devirde insan haklarına aykırı bir şeydir. Medeni hukukta tazminat olarak, manevi zarar olarak karşılığı vardır, manevi tazminat davası da açılabilir” dedi.