Biletleri veresiye aldı, iki kez büyük ikramiye çıktı: Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden biri daha ortaya çıktı. Çeyrek bilete çıkan 61 milyon liralık büyük ikramiyenin Kıbrıs’taki talihlisi, Lefkoşa’da Merit Otel’de çalışan Sedat Günay Öztürk oldu. Öztürk'e geçmiş yıllarda da Loto'dan para çıktığı ortaya çıktı. Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından "Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah" diye yazdı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Öztürk, dün Ankara’ya giderek ikramiyesini aldı. 3 çocuk babası Sedat Günay Öztürk’ün yakın arkadaşları, “Sedat çok uzun yıllardır loto ve piyango biletleri alırdı. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını çalışırken öğrendi. Hemen ailesiyle paylaşarak Ankara’ya gitti” dediler.

İkinci büyük ikramiyesi

Geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli, iş hayatında başarılı olamamıştı.

Öztürk Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne bileti teslim etti. İkramiyesi ise, Cuma günü hesabına yatacak.

İkramiye çıktıktan sonraki Facebook paylaşımı

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.