Bilet fiyatlarına tepki geldi, Fenerbahçe indirim yaptı!

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe’de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Haftalardır teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de belirsizlik devam ederken, Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarının yüksek olmasına sarı lacivertli taraftarlardan tepki geldi.

Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş’ın daha düşük fiyatlı bilet satmasını örnek gösteren Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi karşılık buldu. Çarşamba günü bir kez daha bilet duyurusu yapan Fenerbahçe Kulübü’nün bazı tribünlerdeki bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim yaptığı görüldü. Fenerbahçe ve Adana Demirspor 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.