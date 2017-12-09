Bilek güreşi heyecanı Ankara'da başladı

ANKARA / DHA

5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması Ankara\'da başladı.

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde Türkiye Vücut Geliştirme Fitness - Bilek Güreşi Federasyonu ve Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (ASİLDER) işbirliği ile düzenlenen \"5. Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması\" start aldı.

Gençler kategorisinde Türkiye\'nin en kapsamlı bilek güreşi yarışması, \"Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller\" temasıyla organize edilen yarışma 9-10 Aralık tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu\'nda düzenleniyor.

53 İLDEN 1120 GENÇ BİLEK

Türkiye\'nin 53 ilinden 113 kulübün yer aldığı yarışmaya, engelli sporcular da dahil olmak üzere 1999-2004 doğumlu gençler katılıyor. 1120 bilek güreşi sporcusunun 578\'i sağ kol 542\'si sol kol sporcusu olarak yer aldı.

YARIŞMA SIKLETLERİ VE ÖDÜLLERİ

Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg.

Engelli Sağ ve Sol Kol Sıkletleri: 55, +55 kg.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara toplamda 60 adet \"Altın Ödülü\", Bilek Güreşi Federasyonu onaylı \"Başarı Belgesi\" ve \"Madalya\", katılan tüm sporculara \"Katılım Belgesi\" verilecek, ayrıca 1 antrenöre veya 1 beden eğitimi öğretmenine çekilişle \"Umre Ziyareti\" hediye edilecek.

Ata sporu olan Bilek Güreşini gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, ülkemize kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalarda yarışmasına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma ile gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, iletişimi ve dostluğu artırmak hedefleniyor.

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