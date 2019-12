Bileğinin hakkıyla Guinness'de

10 Temmuz 2007 tarihinde kürekle denize açılan Erdem Eruç, denizde geçirdiği 312 günlük süre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



"Altı Zirve" isimli proje kapsamında, 10 Temmuz 2007 tarihinde Calirfornia sahillerinden kürekle denize açılan Eruç, Pasifik yolculuğu sırasında Ekvator'u iki kez geçerek toplam 9.684 deniz mili mesafe kat etti.



Eruç daha önce 304 gün denizde kaybolan İngiliz okyanus kürekçisi Peter Bird'e ait olan rekoru kırarak, 17 Mayıs 2007'de Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Aynı zamanda Around-N-Over Vakfı Başkanı olan Erden Eruç, Keyif Style Teknesi'nde düzenlediği basın toplantısında, slayt gösterisi ile birlikte denizde geçirdiği 312 günü anlattı.



Eruç, yolculuk sırasında hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmediğini ve gücünün yettiği sürece yola devam ettiğini söyledi. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini de değerlendiren Eruç, yola çıkarken amacının, insanoğlunun sadece kendi gücüne dayanarak doğayla mücadelesini göz önüne sermek ve yolculuk sırasında edineceği tecrübeleri ilköğretim çağındaki çocuklara aktarmak olduğunu ifade ederek, "Rekor, isteyerek olmadı. Mecburen oldu. Mümkün olduğu kadar karaya erken çıkmak istedim. Fakat deniz buna izin vermedi" diye konuştu.



Eruç, yolculuğu sırasında her gün kendisine hedefler koyarak, başarıyı tanımlamak ve bunu yakalamak zorunda olduğunu belirterek, "Gideceğim mesafeyi her gün 30 deniz mili olarak belirliyordum ve başardığımda kendime ödül veriyordum" dedi.



Beslenme ihtiyacını yanında götürdüğü kuru yiyecekler ve denizde avlanarak giderdiğini belirten Eruç, yanında bulunan uydu telefonuna bağlı avuç içi bilgisayar sayesinde de iletişim sağladığını ifade etti. Eruç, yolculuğa çıkmadan önce eşine, "Ölmeyeceğim, iflas etmeyeceğiz ve seni kaybetmeyeceğim" diyerek 3 tane söz verdiğini anlattı.



Çevre bilincine de dikkati çeken Eruç, "Denizde çok çöp vardı ve bu çöplerin kaynağı karaydı. Yani karadaki insanlar, Özellikle plastik çöpler, denizde yaşayan ve nesli tükenmekte olan birçok canlının ölümüne neden oluyor" diye konuştu.



"En büyük işler, müşterek mesaiyle gerçekleşir" diyen Eruç, kendisine her konuda destek olan eşi ve geniş bir çalışma grubu sayesinde, bu başarıyı yakaladığını dile getirdi.