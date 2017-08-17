Bileğini kıran Tom Cruise iyileşene kadar Görevimiz Tehlike 6 çekimlerine ara

Mission Impossible 6 (Görevimiz Tehlike 6) filmini çeken stüdyo Paramount Pictures, çekimler sırasında ayak bileğini kıran Tom Cruise iyileşene kadar çekimlere ara verileceğini açıkladı.

Filmin önümüzdeki yıl Temmuz ayında yayınlanması planlanıyordu. Paramount, bu sakatlığın bir gecikmeye yol açmayacağını da duyurdu.

Tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan çekmeyi sevmesiyle tanınan Cruise, Londra'da bir binanın çatısından diğerine atlarken ayak bileğini kırmıştı. Tom Cruise'un bileğini kırdığı an videoya çekilmiş, o video TMZ sitesinde yayınlanmıştı.

Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada 55 yaşındaki aktörün destekleri için tüm sevenlerine teşekkür ettiğini ve önümüzdeki yaz filmi herkesle paylaşmak için sabırsızlandığı yer aldı.