T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bileğini kıran Tom Cruise iyileşene kadar Görevimiz Tehlike 6 çekimlerine ara

Filmin önümüzdeki yıl Temmuz ayında yayınlanması planlanıyordu

17 Ağustos 2017 17:05

Mission Impossible 6 (Görevimiz Tehlike 6) filmini çeken stüdyo Paramount Pictures, çekimler sırasında ayak bileğini kıran Tom Cruise iyileşene kadar çekimlere ara verileceğini açıkladı.

Filmin önümüzdeki yıl Temmuz ayında yayınlanması planlanıyordu. Paramount, bu sakatlığın bir gecikmeye yol açmayacağını da duyurdu.

Tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan çekmeyi sevmesiyle tanınan Cruise, Londra'da bir binanın çatısından diğerine atlarken ayak bileğini kırmıştı. Tom Cruise'un bileğini kırdığı an videoya çekilmiş, o video TMZ sitesinde yayınlanmıştı.

Paramount Pictures'tan yapılan açıklamada 55 yaşındaki aktörün destekleri için tüm sevenlerine teşekkür ettiğini ve önümüzdeki yaz filmi herkesle paylaşmak için sabırsızlandığı yer aldı.

ETİKETLER

Tom CruseGörevimiz Tehlike 6Mission Impossible 6Temmuzayak bileğini kırdıara verildifil çekimlerine ara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24