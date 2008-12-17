Bileğinden sonra mideye!

Dolandırıcılık suçundan 10 yıl cezaevinde yatan Titancı Kenan Şeranoğlu'nun cezaevindeyken fazla kilolarından rahatsız olup midesine kelepçe taktırdığı ortaya çıktı..



Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu, dolandırıcılık suçundan cezaevine düşmeden önce düzenlediği şaşaalı doğum günü partisiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.



Doğum günü görüntüleri uzun süre gündemi meşgul eden Şeranoğlu'nun 140 kiloluk hali ve elinde şampanya ile göbeğini salladığı danslar da unutulmazdı! Cezaevine 140 kilo olarak giren; 10 yıl sonra 70 kilo çıkan Şeranoğlu'nun bu yeni hali dün Günaydın'ın haberi seyesinde herkesin merak konusu oldu.



Geçen şubat tahliye olan Şeranoğlu'nun 70 kilo vermesinin sırrının midesine taktırdığı kelepçe olduğu ortaya çıktı. Cezaevindeki son aylarında aşırı kilolarının sağlığını tehdit etmesiyle Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak midesine kelepçe taktıran Şeranoğlu cezaevinden çıktıktan sonra da kelepçe diyetine devam etmiş.



Tek değil!



Midesine kelepçe taktırarak zayıflayan ünlü isimlerden biri de Ozan Orhon. Orhon, birkaç yıl önce kelepçe taktırmış ve 5 ayda 69 kilo vermeyi başarmıştı. Ama sonrasında kelepçe çıkartılmış ve Orhon verdiği kiloları hızla geri almıştı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar da bu yöntemle 40 kilo veren bir başka isim olmuştu.

Dünyaca ünlü futbolcu Maradona da bu yöntemle zayıflayan ünlüler arasında yer aldı.

