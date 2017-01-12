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Yaşam

Bilecik’te yolcu otobüsü şarampole uçtu; 31 yaralı

Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirildi

12 Ocak 2017 10:09

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada devrilen otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Konya’dan Edirne’ye giden 58 yaşındaki Hakkı Çoban yönetimindeki plakalı otobüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yan yatarak devrilen otobüste şoförle birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.

 

Elyaf balyaların üzerinden yuvarlandı

 

Yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu yerde daha önceden bir TIR’ın kaza yaptığı ve TIR’ın taşıdığı elyaf balyalarının halen kaza yerinde bulunduğu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı belirtildi.

Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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