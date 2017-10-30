Bilecik'te yavru köpeğin kafasını kopardılar

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te kafası hayvanlar tarafından kopartılarak telef edilmiş bir köpek yavrusu bulundu.

Bilecik\'teki Gölpark mesire yerinde vatandaşlar tarafından kafası kopartıp telef olan bir köpek yavrusu bulundu. Durumun jandarma bildirilmesinin ardından telef edilen köpek yavrusu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede yavru köpeğin yırtıcı bir hayvan tarafından telef edildiği kanısına varıldı.

Yetkililer, yavru köpeğin annesinin de yaralı olarak görüldüğünü ancak bu köpeğin ormanlık alana kaçtığını belirtti.

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