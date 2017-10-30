T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilecik'te yavru köpeğin kafasını kopardılar

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te kafası hayvanlar tarafından kopartılarak telef edilmiş bir köpek yavrusu bulundu

30 Ekim 2017 01:51

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te kafası hayvanlar tarafından kopartılarak telef edilmiş bir köpek yavrusu bulundu.
Bilecik\'teki Gölpark mesire yerinde vatandaşlar tarafından kafası kopartıp telef olan bir köpek yavrusu bulundu. Durumun jandarma bildirilmesinin ardından telef edilen köpek yavrusu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede yavru köpeğin yırtıcı bir hayvan tarafından telef edildiği kanısına varıldı.
Yetkililer, yavru köpeğin annesinin de yaralı olarak görüldüğünü ancak bu köpeğin ormanlık alana kaçtığını belirtti.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMASBİLECİK DHA BİLECİKBilecik GölparkDurumunBilecik Belediyesi VeterinerMüdürlüğüBuradaYetkililerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24