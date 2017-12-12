Bilecik'te Uluslararası Marka Değerleri Sempozyumu

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK Belediyesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu\' başladı. Etkinlik kapsamında Osmanlı kıyafetlerinin tanıtıldığı \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi.

Bilecik\'in tarihi, kültürel ve yöresel değerleri, eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi, sanayi, tarım ve turizm gibi marka değerlerini ortaya koymayı amaçlayan sempozyumun açılış toplantısı Şeyh Edebali Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik\'in dirilişin ve kurtuluşun beşiği olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Bilecik taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek. Dirilişin ve kurtuluşun beşiği. Şeyh Edebali diyarı, ata toprağı, Ertuğrul sancağı olan bir şehrin adıdır Bilecik. Bilecik, güzelliklerin, hoşlukların, başarıların, geçmişe saygının, geleceğe heyecanın adıdır. Üzerinde Şeyh Edebali\'nin, Dursun Fakıh Hazretleri\'nin, Ertuğrul Gazi Han\'ların, Osman Gazi\'lerin ve Mustafa Kemal Atatürk\'lerin gözünün feri olan, ayaklarının izi olan bu güzide topraklarda yaşamaktan, hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizle, BEBKA, Ticaret ve Sanayi Odamızla,sivil toplum kuruluşlarımızla ve şehrimizdeki tüm dinamiklerle gönül gönüle vererek bu özellik ve güzellikleri önce ülkemize, daha sonra dünyanın her noktasına altını ve çevresini kalın çizgilerle çizerek bir markalaşma sürecine girmemiz gerektiğine inanıyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından minyatür serginin açılışı yapıldı, ünlü modeller Irmak Atuk ve Sema Şimşek\'in katılımları ile \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi. Defilede Osmanlı kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu kapsamında 15 Aralık\'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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