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Yaşam

Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

18 Kasım 2009 01:03

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afer Aydoğdu'nun (59) kullandığı 34 FP 2836 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Sakarya kara yolunun 27. kilometresinde önce karşı yönden gelen Ergün Atalay yönetimindeki 11 AC 415 plakalı daha sonra da Mehmet Gencer (40) idaresindeki 34 EZ 9824 plakalı kamyonlarla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Afer Aydoğdu ile aynı araçta bulunan Fikriye Özaslan (67) ve Belgizer Yaylacı (52) olay hayatını kaybetti. Bu araçta bulunan İzzet Özaslan (45) ve Sıddıka Aydoğdu (49) yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Özaslan ve Aydoğdu, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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