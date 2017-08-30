T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Osmaneli İlçesi yakınlarında, şarampole uçarak yağmur suyu tahliye kanalı betonuna çarpan otomobilde sürücü 64 yaşındaki Hüseyin Onuş, eşi 67 yaşındaki Mevlüde Onuş ile 32 yaşındaki oğlu Birol Onuş yaşamı

30 Ağustos 2017 16:05

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Osmaneli İlçesi yakınlarında, şarampole uçarak yağmur suyu tahliye kanalı betonuna çarpan otomobilde sürücü 64 yaşındaki Hüseyin Onuş, eşi 67 yaşındaki Mevlüde Onuş ile 32 yaşındaki oğlu Birol Onuş yaşamını yitirdi. Yaralanan kızı ve torunu ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmaneli-Pamukova karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Hüseyin Onuş yönetimindeki 34 HNE 71 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Yağmur suyu tahliye kanalı betonuna çarparak duran otomobilde sürücü Hüseyin Onuş olay yerinde, eşi Mevlüde Onuş ile oğlu Birol Onuş da kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesi\'nde öldü. Kazada yaralanan, sürücü Hüseyin Onuş\'un kızı 40 yaşındaki Hülya Kır ile 9 yaşındaki torunu Burcu Nur Kır da kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMASOSMANELİ Bilecik DHABİLECİK OsmaneliHüseyin Onuşeşi 67Mevlüde OnuşBirol OnuşKazaOsmaneliPamukovaHüseyin OnuşHNEYağmurBilecik Devlet HastanesiKazadaHülya KırBurcu Nur KırFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24