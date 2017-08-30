Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Osmaneli İlçesi yakınlarında, şarampole uçarak yağmur suyu tahliye kanalı betonuna çarpan otomobilde sürücü 64 yaşındaki Hüseyin Onuş, eşi 67 yaşındaki Mevlüde Onuş ile 32 yaşındaki oğlu Birol Onuş yaşamını yitirdi. Yaralanan kızı ve torunu ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmaneli-Pamukova karayolunun 7\'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Hüseyin Onuş yönetimindeki 34 HNE 71 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Yağmur suyu tahliye kanalı betonuna çarparak duran otomobilde sürücü Hüseyin Onuş olay yerinde, eşi Mevlüde Onuş ile oğlu Birol Onuş da kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesi\'nde öldü. Kazada yaralanan, sürücü Hüseyin Onuş\'un kızı 40 yaşındaki Hülya Kır ile 9 yaşındaki torunu Burcu Nur Kır da kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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