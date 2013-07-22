T24 LogoT24 Logo
Çevre

Bilecik'te orman yangını

Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, karadan çalışmalara devam ediliyor

22 Temmuz 2013 04:32

Alınan bilgiye göre, Soğucakpınar ile Medetli köyü arasında bulunan Bozönü mevkisi doğalgaz boru hattının bulunduğu yol kenarındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 5 su tankı ve çevre illerin itfaiye ekipleriyle yaklaşık 150'ye yakın personel ve vatandaşla müdahale ediliyor. 
Kontrol altına alınmaya çalışan yangın, havanın kararması nedeniyle karadan devam ederken, İstanbul, Balıkesir ve Karabük'ten gelecek 5 söndürme helikopterinin sabah saatlerinde tekrar müdahale edeceği bildirildi.

ETİKETLER

bilecikormanyangınısöndürmesoğucakpınarmedetli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24