Bilecik'te orman yangını

Alınan bilgiye göre, Soğucakpınar ile Medetli köyü arasında bulunan Bozönü mevkisi doğalgaz boru hattının bulunduğu yol kenarındaki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 5 su tankı ve çevre illerin itfaiye ekipleriyle yaklaşık 150'ye yakın personel ve vatandaşla müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınmaya çalışan yangın, havanın kararması nedeniyle karadan devam ederken, İstanbul, Balıkesir ve Karabük'ten gelecek 5 söndürme helikopterinin sabah saatlerinde tekrar müdahale edeceği bildirildi.