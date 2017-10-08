Bilecik'te müzeye gelenlere salçalı ekmek ikramı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi, \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' etkinliği kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi\'ne gelen ziyaretçilere salçalı ekmek ikramında bulundu.

Belediyenin bir süre önce kazandırdığı, şehir ve bölgenin 100 yıllık yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinliklerine başlandı. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde odun ateşinde salça yaptı. Salçalar dilimlenen köy ekmeğinin üzerine sürüldü. Bilecik Belediye Başkanı AK Partili Selim Yağcı belediye görevlileri ile birlikte, salçalı ekmekleri müze ziyaretine gelenlere ikram etti.

Şehrin geleneklerini yaşatmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı şöyle konuştu:

\"Yaşayan Şehir Müzemizde her hafta mevsimsel olarak, şartlara göre bir etkinlik gerçekleştiriyoruz ve toplumumuzun gelenek, göreneklerini uygulamalı olarak gelen misafirlerimize aktarıyoruz. Geçtiğimiz hafta aşure ikramında bulunduk. Bu hafta da Bilecik için çok önemli olan ve her ailenin Eylül ve Ekim ayları içerisinde yaptığı salçayı uyguladık. Domates ve biber salçası yapıldı. Bilecik\'te ne kahvaltı sofraları ne de yemeklerimiz, geleneksel salçamız olmadan tadını bulması mümkün değil. Onun için biz de salçamızı müzemize gelen misafirlerimize ekmeğin üzerine sürerek ikram ettik.\"

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi yöneticilerinden Yurdanur Kırlı da, \"Müzemizde geleneklerimizi yaşatıyoruz. Geçen hafta aşure ikram ettik. Bu hafta da müzeye gelen ziyaretçilerimize salçalı ekmek ikramında bulunduk\" dedi.



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