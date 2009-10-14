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Yaşam

Bilecik'te kaza: 5 yaralı

14 Ekim 2009 13:42

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fethi Mücahit Ceylan (22) yönetimindeki 11 SE 918 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Beşevler köyü kavşağında, önce Süleyman Taşkın (43) idaresindeki 11 SD 244 plakalı minibüse ardından da mevsimlik işçileri almak için bekleme yapan Ali Çakır'ın (43) kullandığı 11 SD 274 plakalı minibüse ve durakta servis bekleyen işçilere çarptı.

Kazada, sürücülerden Ali Çakır ile duraktan bekleyen işçilerden Hacer Dal, Hatice Çelikateş, Serpil Vergili ve İbrahim Tünyer yaralandı.
Çakır, İznik Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Osmaneli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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