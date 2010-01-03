Bilecik'te iki tren kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

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Ulaştırma Bakanlığı: 1 kişi öldü

Vali Çolak: Elektrik olmadığı için trenler birbirini fark etmemiş

Eskişehir'den sabah saatlerinde hareket ve İstanbul istikametine giden Eskişehir Ekspresi ile İstanbul'dan Eskişehir yönüne hareket eden Eskişehir Eskpresi, Bilecik'te Vezirhan ve Bayırköy beldeleri arasında saat 10.05'te çarpıştı.Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.İstanbul-Eskişehir seferini yapan Eskişehir Ekspresi, Bilecik'in Vezirhan İstasyonu'na geldiğinde kırmızı ışığı ihlal ederek Eskişehir-İstanbul seferini yapan diğer Eskişehir Ekspresi'ne çarptığı öğrenildi.Bakanlık kazadan kısa bir süre sonra 1 makinistin hayatını kaybettiğini, 2 TCDD personeli ve 2 yolcunun yaralandığını açıklamıştı.Ancak NTV, saat 12.00 sıralarında, makinist Hikmet Koçay'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü duyurdu.Hayata döndürülen makinist hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındı. Burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen makinist Koçay hayatını kaybetti.Bakanlık'tan ilerleyen saatlerde yapılan kesin açıklamada ise kazada 1 makinistin hayatını kaybettiği, kondüktörlerden Ali Baltalı ve Hüseyin Ölçer'le 12 yolcunun da yaralandığı duyuruldu.Bilecik Valisi Musa Çolak, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki trenin ray değişim yerinde sinyalizasyon hatasından kaynaklanan bir kazaya karıştığını belirterek, kazanın makas değişimi sırasında meydana geldiğini kaydetti.Trenlerin kafa kafaya çarpıştığını ifade eden Vali Çolak, şöyle konuştu: ''Kazada ağır yaralanan makinist İsmet Koçay hayatını kaybetti. 2'si TCDD personeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Tüm yetkililer olay yerinde. Kaza bölgesinde hızlı trenin deplase çalışması var. Çalışmalar sırasında elektrik kesilmiş. Elektrik olmadığı için trenler birbirini fark edememiş.''Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İstanbul Haydarpaşa'dan Eskişehir'e hareket eden 11 bin 16 sefer sayılı Eskişehir Ekspresi kırmızı ışığı ihlal ederek Eskişehir'den İstanbul'a hareket etmek üzere Vezirhan İstasyonu'nda bekleyen 11 bin 15 sefer sayılı Eskişehir Ekspresi'ne çarptı.Kazada tahliye edilen yolcular otobüslerle Eskişehir ve İstanbul'a gönderiliyor. Arama kurtarma ekipleri de vagonda sıkışan kondüktör Hüseyin Ölçer'i kurtardı. Yaralı Ölçer, diğer yaralılarla birlikte Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Vali Musa Çolak ve öteki yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor. Olay yerine gelen iş makineleri çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle tren seferleri yapılamıyor.