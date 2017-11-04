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Bilecik'te fuhuştan yakalanan 2 kadın Frengi hastası çıktı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının yapılan muayenesinde Frengi hastası oldukları belirlendi

04 Kasım 2017 17:37

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının yapılan muayenesinde Frengi hastası oldukları belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri İsmetpaşa ve Hürriyet mahallelerinde bulunan 2 ayrı eve baskın düzenledi. Baskında para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptıkları öne sürülen Özbekistan uyruklu M.A. ile Tacikistan uyruklu S.T. gözaltına alındı. 2 kadın, götürüldükleri Bilecik Devlet Hastanesi\'nde yapılan muayenelerinde bulaşıcı özelliği olan Frengi hastası oldukları belirlendi. M.A. ve S.T.\'nin yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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