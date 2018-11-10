Bilecik'te esnaf Atatürk için helva dağıttı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te esnaf, Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara helva dağıttı.

Çarşı esnafı, Bilecik kent merkezinde iki noktada vatandaşlara helva ikramında bulundu. Esnaftan Ali Han, Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle helva dağıtıklarını belirterek, \"Ata\'mızın 80\'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle helvamızı yaptık. İnşallah her sene bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Ata\'mızın ruhu şad olsun. Çarşı esnafının katkısıyla, ona hayır duaları ile birlikte helvamızı yaptık. Allah her ilimize ve ilçemize nasip etsin bu geleneği. Ata\'mızı hiçbir zaman unutmayalım\" dedi.



FOTOĞRAFLI