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Bilecik'te aç kalan kurtlar ilçe merkezine indi

Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)- KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi

28 Aralık 2018 15:46

Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)- KAR yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, Bilecik\'in Pazaryeri ilçe merkezine kadar indi.
Pazaryeri ilçesindeki bir fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kurtlar geceleyin fabrika bahçesinin yanına geldi. Çevrede yiyecek arayan kurtlar daha sonra kameraların görüş açısından kayboldu. İlçe sakinleri, kurtların karla kaplı bölgelerde yiyecek bulamaması nedeniyle yerleşim yerlerine kadar geldiği belirtti.

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